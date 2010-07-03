В Госдуме предложили узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов из "Единой России" предложил узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, необходимо четко прописать, каким образом этих животных защищать. "Потому что нередки случаи, когда бабушка умерла, а ее домашнее животное просто выгнали на улицу или пристрелили. Такого быть не должно", – заявил парламентарий.

Он отметил, что "животные – это не шкаф, не чемодан", которые могут полгода ждать наследников. Они нуждаются в том, чтобы найти новый дом", немедленно.

Также депутат считает необходимым предоставлять дополнительную защиту служебным собакам," потому что это наша человеческая благодарность этим животным".

Ранее депутат Мосгордумы Елена Самышина поддержала инициативу итальянских депутатов, предложивших наделить домашних животных статусом "существ, обладающие чувствами".