В Мосгордуме поддержали идею приравнять права питомцев к правам детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Мосгордумы Елена Самышина поддержала инициативу итальянских депутатов, которые предложили наделить домашних животных статусом "существ, обладающие чувствами". Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, в некоторых ситуациях питомцы оказываются более человечными, чем сами люди. Кроме того, законопроект определяет место проживания животного в случае развода хозяев, а также прописывает необходимость ухода за питомцем после смерти хозяина.

"Безусловно, полностью поддерживаю данную инициативу", – резюмировала депутат.

Ранее в парламент Италии внесли законопроект, который, как считают итальянские СМИ, фактически приравнивает права питомцев к правам детей. Согласно документу, хозяева домашних животных будут обязаны обеспечивать им достойную жизнь в соответствии со всеми потребностями.

В ноябре комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете содержания диких животных в домашних условиях. Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания опасных для человека животных в многоквартирных домах.

