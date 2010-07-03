Ветеринары рассказали, как спасти котов от ожирения

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Хозяевам кошек и котов посоветовали уделять побольше внимания здоровью домашних питомцев, а не "зарабатывать лайки" на их ожирении. Подобную рекомендацию передает Агентство "Москва", ссылаясь на комитет ветеринарии столицы.

"Люди умиляются полноте своего кота и стараются на этом заработать побольше "лайков" в социальных сетях, забывая, что животное страдает. <...> Основной причиной возникновения этого хронического заболевания у кошек является малоподвижный образ жизни и неправильное кормление. Хозяева оставляют корм с запасом на весь день, в результате чего животное переедает и большую часть времени отдыхает", – рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что главными признаками ожирения у кошек является не только внешний вид, но также и невозможность прощупать ребра и остистые отростки на спине. Такая ситуация возникает ввиду отложений жира в различных частях тела. В организме кота происходит избыточное потребление калорий с пищей, а также снижаются энергозатраты.

"Среди кошек к набору лишнего веса склонны персидские, британские кошки, сфинксы и корниш-рексы. Животных этих пород следует сразу приучать к режиму питания", – уточнили специалисты.

В пресс-службе посоветовали отказать своему питомцу в употреблении сладкого, жирного и мучного. Также не стоит давать животному еду со стола, если у него имеется своя специальная пища.

"Чтобы предотвратить ожирение у питомца, необходимо больше внимания уделять его физической активности. Необходимо оборудовать место, где кошка сможет играть, лазить и прыгать. Потеря энергии во время игры способствует предотвращению ожирения у животного. Хозяину также следует принимать участие в играх с кошкой, и в случае если кошка смогла поймать "добычу", то животное необходимо похвалить", – отметили в комитете ветеринарии.

Ветеринары подытожили, что для борьбы с ожирением кошек посредством игры лучше всего подойдут палки-дразнилки с перьями и меховые мячики на резинке.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" исключил из бонусной программы пассажира, который обманом провез толстого кота. После этого пользователи Сети активно вступились за питомца по имени Виктор.

Хозяин кота Михаил Галин уверен, что его лишили авиабонусов обманным путем. Об этом он сам рассказал в программе "Прямо и сейчас".