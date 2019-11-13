Кошка Картошка покорила мир необычными глазами

Фото: соцсети

Интернет-пользователей покорила кошка с необычными глазами, сообщает "Дни.ру". На страницу питомца в Instagram подписались уже более 50 тысяч человек.

21-летняя хозяйка кошки рассказала, что взяла ее из приюта пару лет назад. Рыжую зовут Картошка, и ей уже пять лет. Внимание пользователей соцсетей привлекли глаза животного – они настолько большие, что Картошка выглядит постоянно удивленной.

Владелица Картошки не интересовалась, есть ли у питомца генетическое заболевание. По ее словам, она в любом случае не видит причин относиться к питомцу как-то иначе.

Зато некоторые подписчики пошутили, что это инопланетное существо, которое прилетело на Землю, чтобы покорить людей.

Ранее в Сети стала популярна самая ленивая кошка на свете по кличке Шлакоблок. У нее ожирение, и ветеринары назначили хвостатой специальную спортивную программу на беговой дорожке для похудения.

Дорожка заполнена водой специально для снятия нагрузки с лапок. Тренировка была вводная и не предполагала особой интенсивности. Но хитрая кошка быстро смекнула, что может снова упростить себе жизнь, и заняла угол, в котором нет движения.

