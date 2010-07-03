В Китае коту понадобилась капельница после ночи с пятью кошками

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Коту потребовалась капельница после проведенной ночи в специальной для животных гостинице. Об этом сообщает новозеландская газета Nzherald.

Как сообщается, хозяин животного по кличке Сяопи оставил своего питомца в гостинице в китайской провинции Гуандун. Прежде чем оставить кота сотрудникам зоогостиницы, он предупредил их, что самец не кастрирован. Однако они не послушали хозяина и выпустили его гулять по их помещению.

"Между 22:40 и 05:00 мой кот спарился с пятью кошками. И это только те, что попали на камеру видеонаблюдения", – заявил хозяин кота, уточнив, что после данного инцидента его кот плохо себя чувствовал, поэтому ему пришлось установить капельницу с глюкозой.

После недоразумения сотрудники гостиницы принесли свои извинения хозяину питомца и компенсировали затраты на ветеринара, также компенсация ждет хозяев забеременевших кошек. По данным издания, сейчас кота ничего не тревожит.

