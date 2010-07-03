Ветеринары рекомендовали не кормить кошек вареным мясом и молоком

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Столичные ветеринары рекомендовали не кормить взрослых кошек вареным мясом и молоком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии города.

"В природе кошки добывают пищу исключительно хищническим способом. Составляя их рацион, это необходимо учитывать. В современных промышленных кормах, как правило, сбалансировано соотношение питательных веществ и витаминов, и хозяевам не приходится беспокоиться о рационе питомца", – заявил собеседник агентства.

При этом он уточняет, что при самостоятельном кормлении животного не следует давать им вареную пищу, поскольку она может вызвать непроходимость в кишечнике. Также взрослые кошки вряд ли смогут переварить молоко и фарш, эти продукты плохо усваиваются в организме животного.

В комитете также пояснили, что в рацион питания кошкам необходимо добавлять кости, преобладающие кальцием. При этом не рекомендуется давать трубчатые кости птицы, поскольку они легко раскалываются и могут повредить кишечник животного.

Кошкам следует давать куриные шейки, спины и головы. Также в рацион питания животного советуют добавлять печень, сердце и куриные желудки. Они являются прямым источником таурина.

Ранее ученые выяснили, что кошки, как и собаки, могут привязываться к своим хозяевам. В проведенном эксперименте отмечалось, что 63,4% питомцев после ухода хозяев проявляли беспокойство и мяукали. Когда владельцы возвращались, питомцы бежали к ним и успокаивались.

Исследователи полагают, что кошки привязываются к людям и в случае нестандартной ситуации ищут у них защиты.