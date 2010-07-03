Ветеринары рекомендовали не кормить кошек вареным мясом и молоком

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные ветеринары рекомендовали не кормить взрослых кошек вареным мясом и молоком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии города.
"В природе кошки добывают пищу исключительно хищническим способом. Составляя их рацион, это необходимо учитывать. В современных промышленных кормах, как правило, сбалансировано соотношение питательных веществ и витаминов, и хозяевам не приходится беспокоиться о рационе питомца", – заявил собеседник агентства.
При этом он уточняет, что при самостоятельном кормлении животного не следует давать им вареную пищу, поскольку она может вызвать непроходимость в кишечнике. Также взрослые кошки вряд ли смогут переварить молоко и фарш, эти продукты плохо усваиваются в организме животного.
В комитете также пояснили, что в рацион питания кошкам необходимо добавлять кости, преобладающие кальцием. При этом не рекомендуется давать трубчатые кости птицы, поскольку они легко раскалываются и могут повредить кишечник животного.
Кошкам следует давать куриные шейки, спины и головы. Также в рацион питания животного советуют добавлять печень, сердце и куриные желудки. Они являются прямым источником таурина.
Ранее ученые выяснили, что кошки, как и собаки, могут привязываться к своим хозяевам. В проведенном эксперименте отмечалось, что 63,4% питомцев после ухода хозяев проявляли беспокойство и мяукали. Когда владельцы возвращались, питомцы бежали к ним и успокаивались.
Исследователи полагают, что кошки привязываются к людям и в случае нестандартной ситуации ищут у них защиты.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: