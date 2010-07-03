Ученые развеяли миф об "одиноких кошатницах"

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

В британском научном журнале Royal Society Open Science опубликовали результаты исследования американских ученых о стереотипе "одиноких кошатниц", страдающих от депрессии и переживаний, связанных с близкими отношениями.

В эксперименте участвовали 450 женщин и 111 мужчин, при этом 47% из них держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки – у 31, и те, и другие – у 49 человек.

Специалисты сравнивали реакции испытуемых на характерные для кошек и собак звуки. В итоге выяснилось, что увлеченные владельцы кошек по своему психотипу ничем принципиально не отличаются от любителей собак и от тех, кто вовсе не заводит питомцев.

Ранее британские ученые изучили поведение людей, страдающих игроманией, и назвали шесть основных признаков этого расстройства. По мнению экспертов, это депрессия, тревожность, проблемы со сном, злоупотребление спиртным, низкая самооценка и расстройства психики из-за постоянного стресса.