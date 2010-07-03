Психиатр назвал четыре условия душевного спокойствия человека

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Американский психиатр Дэниел Амен в передаче Larry King Now на RT рассказал, какие факторы отвечают за здоровье головного мозга. Специалист выделил четыре сферы, порядок в которых необходим для душевного равновесия и счастливой жизни человека.

"Никому и дела нет до своего мозга. Иначе родители не позволяли бы детям отбивать мяч головой", – заявил ученый. Он напомнил, что мозг – "мягкий, словно сливочное масло, тофу или крем", а ведь именно "состояние мозга напрямую связано с качеством жизни".

По мнению психиатра, сейчас многие люди злоупотребляют антидепрессантами, даже если на самом деле не нуждаются в них. "Я не против медикаментов, но против их беспорядочного применения", – пояснил Амен. Вместо приема антидепрессантов, он предложил "начать делать физические упражнения, пить рыбий жир и перестать верить каждой ерундовой мысли".

Специалист признался, что привык делить мир на четыре сферы. "Биологическая – мозг, и здесь без снимков не обойтись. Психологическая – дисциплина ума. Социальная – люди, с которыми вы общаетесь", – назвал он первые три. Тем, кто хочет быстро обрести душевное здоровье, Амен посоветовал "найти психически благополучного человека, который вас не раздражает, и проводить как можно больше времени в его компании".

Четвертая сфера – духовная, или наши мечты, добавил психиатр. "Доказано, что целеустремленные люди живут дольше, даже если их мозг нездоров", – отметил он. "Наведя порядок во всех четырех сферах, вы получите счастливого человека", – подытожил ученый.

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