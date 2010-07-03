Собаки-терапевты помогут студентам снять стресс перед сессией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Снять стресс перед экзаменами студентам Высшей школы экономики помогут собаки-терапевты, передает Агентство "Москва".

Мохнатые психологи нанесут визит в общежитие "Дубки" и на Хитровку 21 июня. На сеансе можно будет пообщаться со специально обученными собаками, погладить их, обнять, поиграть с ними и сфотографироваться.

Мероприятие проводят профессиональные канистерапевты, члены Национальной ассоциации "Объединенные энималтерапевты".

Канистерапия – это метод уникальной терапии, направленный на улучшение психоэмоционального состояния людей посредством общения с собаками. Собаки–психологи помогают справиться с чувством одиночества, страхом, отчаянием и другими тяжелыми чувствами. Общение с собакой успокаивает, мобилизует внимание, снижает возбуждение и уровень агрессии.