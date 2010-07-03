Биологи раскрыли секрет "щенячьих глаз"

Собаки освоили своеобразную мимику, чтобы лучше ладить с человеком. В процессе одомашнивания у них сформировалась лицевая мышца, которая позволяет приподнимать внутреннюю часть бровей, и в результате у них получается всем знакомый добрый и грустный взгляд. К такому выводу пришли ученые из Портсмутского университета (США), сообщает "Мир 24".
Как отмечают ученые, у волков, ближайших родственников собак, такой особенности нет. Также ее лишены сибирские хаски – одна из самых древних пород собак.
Считается, что люди начали приручать волков около 33 тысяч лет назад. Исследователи сравнили анатомию и поведение диких и домашних животных и отметили, что лицевая мускулатура у собак и волков схожа, за исключением области вокруг глаз. У собак наблюдается плотная мышечная структура, у волков – скудное и неоднородное скопление мышечных волокон, причем мышца, которая отвечает за "щенячий взгляд", у диких волков почти полностью отсутствует.
"Мы считаем, что удивительно быстрые изменения мышц лица могут быть напрямую связаны с усиленным социальным взаимодействием собак и людей", – заявила автор исследования, психолог Джулиана Камински.
Также ученые отметили, что приподнятая бровь у собак повторяет мимику людей, которые испытывают грусть. Такое выражение делает питомца похожим на расстроенного ребенка, поэтому у людей появляется иллюзия эмоционального общения с животным, и они склонны оказывать ему больше заботы.
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