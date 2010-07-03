Эксперт рассказал, когда нужно заводить домашнее животное

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Занятые люди, которые появляются дома лишь на несколько часов в сутки, совершают ошибку, когда заводят питомцев. Такое мнение выразил глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

"Когда человек молодой, активный и ему нужно куда-то ездить и где-то после работы отдыхать, то не совсем правильно заводить животное, чтобы оно сутками тупело, глупело и сидело дома, и мы получали умственного инвалида. Животное, как и человек, должно развиваться. С ним должны общаться, гулять и так далее", – цитирует Агентство "Москва" эксперта.

Дементьев отметил, что лучший вариант – заводить питомцев только после появления детей в семье либо при выходе на пенсию.

Ранее кинологи раскритиковали перечень "потенциально опасных собак", который опубликовало МВД. По мнению специалистов, список не имеет научной основы. Электрон Дементьев считает, что все собаки так или иначе представляют опасность. Даже таксы, которые считаются вполне безобидными и домашними, могут при неправильном обращении укусить человека. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.

Также эксперты назвали самые распространенные болезни домашних животных в Москве. Питомцы, которых приносят в столичные ветеринарные клиники, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ, проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. На амбулаторный прием чаще всего приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов.

