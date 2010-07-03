Психолог рассказал о пользе стресса

09:51
09:51
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Фото: depositphotos/TatyanaGl
Социальный психолог Алексей Рощин рассказал порталу News.ru, почему не нужно бояться стрессовых ситуаций. По словам специалиста, состояние стресса учит организм использовать внутренние ресурсы для лечения болезней.
Эксперт охарактеризовал стресс как "полезную общую реакцию организма на неблагоприятные факторы". "Если бы стрессов не было, то мы тогда быстро бы вымерли, потому что человеческий организм не реагировал бы на болезни или атаки диких зверей", – подчеркнул Рощин.
В то же время психолог напомнил о вреде напряженной атмосферы на работе. Согоасно данным соцопросов, большинство работающих россиян заявили, что подвержены стрессу. "Постоянное неудобство на рабочем месте говорит о том, что человек работает в неблагоприятной для себя среде", – пояснил Рощин. Он рекомендовал не заставлять себя работать там, где не нравится. "От такого человеческий организм очень быстро изнашивается", – отметил специалист.
В мае психиатрическая больница № 4 имени Ганнушкина запустила проект "Только без паники!". Он предназначен для тех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками. Бесплатные интерактивные лекции проводятся ежемесячно на регулярной основе. На них посетители могут узнать, как справиться с паническими атаками, социальной тревожностью и различными страхами – такими как поездки в транспорте, в метро или боязнь авиаперелета.
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