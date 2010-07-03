Ученые назвали шесть признаков игромании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Британские ученые изучили поведение людей, страдающих игроманией, и назвали шесть основных признаков этого расстройства, передает "Мир 24".

Согласно статистике, отмечают ученые, в прошлом году специализированное лечение из-за тяги к азартным играм прошло более 300 жителей Великобритании. В большинстве случаев это были молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет.

Как показало исследование, у всех игроманов наблюдались общие симптомы. В их числе – депрессия, тревожность, проблемы со сном, злоупотребление спиртным, низкая самооценка и расстройства психики из-за постоянного стресса.

По мнению специалистов, наиболее опасны онлайн-казино, ведь там можно за считанные минуты проиграть крупную сумму. Тем, кто подвержен игромании или другим видам зависимостей, необходима врачебная помощь, напомнили ученые.

Ранее ВОЗ признала болезнью зависимость от видеоигр. Согласно новой версии Международной классификации болезней (МКБ), игромания и переутомление вошли в список психических расстройств по синдрому эмоционального выгорания.