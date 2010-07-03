Ученые назвали шесть признаков игромании

Британские ученые изучили поведение людей, страдающих игроманией, и назвали шесть основных признаков этого расстройства, передает "Мир 24".
Согласно статистике, отмечают ученые, в прошлом году специализированное лечение из-за тяги к азартным играм прошло более 300 жителей Великобритании. В большинстве случаев это были молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет.
Как показало исследование, у всех игроманов наблюдались общие симптомы. В их числе – депрессия, тревожность, проблемы со сном, злоупотребление спиртным, низкая самооценка и расстройства психики из-за постоянного стресса.
По мнению специалистов, наиболее опасны онлайн-казино, ведь там можно за считанные минуты проиграть крупную сумму. Тем, кто подвержен игромании или другим видам зависимостей, необходима врачебная помощь, напомнили ученые.
Ранее ВОЗ признала болезнью зависимость от видеоигр. Согласно новой версии Международной классификации болезней (МКБ), игромания и переутомление вошли в список психических расстройств по синдрому эмоционального выгорания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.