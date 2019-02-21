Реестр азартных игроков появится в России

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Букмекерские конторы и тотализаторы составят единый перечень граждан с игровой зависимостью, сообщает газета "Известия".

Законопроекте внес в правительство Минфин. Согласно нему, человек, осознающий у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление о включении в этот реестр. Также в список войдут недееспособные граждане, внесенные туда своими опекунами. Подать заявление об исключении из реестра можно будет только через год после включения в него.

Граждане, добровольно включившие себя в перечень, смогут ограничить свои ставки.

Букмекеры уверены, что среди их клиентов лишь 1–2% игроманов, эксперты с ними не согласны и считают, что этот показатель выше.