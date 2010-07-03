Игромания и переутомление внесены в список болезней

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила новую версию Международной классификации болезней (МКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Министры здравоохранения страны заявили, что игромания и переутомление являются психичесским расстройством, они внесены в список по синдрому эмоционального выгорания.

Согласно ВОЗ, переутомлением считается физическое и психическое истощение из-за стресса, который связан с работой.

Ранее ВОЗ признала болезнями зависимость от видеоигр и навязчивое сексуальное поведение. Среди симптомов последнего отмечается чрезмерное увлечение порнографией.

Диагноз можно поставить, если человек не способен контролировать свои сексуальные желания в течение продолжительного времени, а также если такое поведение негативно влияет на семейную жизнь, общение, на учебу или работу.

