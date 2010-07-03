ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала руководство по физической активности для детей младше пяти лет. В документе сказано, дети в этом возрасте должны проводить перед экранами телевизоров, компьютеров и любых других устройств не более одного часа в день.
"Ранний этап детства – это период быстрого развития, и время, когда стиль жизни семьи должен быть адаптирован для улучшения показателей здоровья детей. Время пассивного пребывания перед экраном не должно превышать одного часа; чем меньше, тем лучше", – сказали эксперты ВОЗ.
Эксперты отметили, что если ребенок все-таки находится перед экраном, то лучше привлекать его к пересказу происходящего.
Ребенок должен проводить не менее трех часов в день в разных формах физической активности, причем около часа – в непрерывном движении. Также врачи добавили, что детям младше пяти лет нужно спать по 10-13 часов в сутки.
ВОЗ также предупредила об опасности гаджетов для детей. По словам экспертов, ежегодно из-за недостатка физической активности умирает более 5 миллионов человек, а привычка проводить много времени перед экранами закладывается еще в раннем детстве.
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