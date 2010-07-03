Кошки могут отличать свое имя от других слов – ученые

Ученые из Токийского университета установили, что кошки способны отличать собственные имена от других слов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Специалисты применили метод привыкания-отвыкания, который используется в экспериментах с детьми. Кошкам озвучивали ряд слов, и с каждым последующим их реакция снижалась. Когда же произносилось их имя, по теории ученых, реакция должна была вернуться. Гипотеза нашла свое подтверждение.
К четвертому слову их реакция заметно снижалась, однако, услышав свое имя, они реагировали поворотом головы или движением ушей. Кроме того, установлено, что кошки реагируют на свое имя, произнесенное неизвестным голосом.
Это позволило ученым предположить, что кошки способны отличать свое имя от других слов благодаря фонетическим особенностям. Они также полагают, что животные связывают свои имена с наградой или наказанием.
Специалисты указывают, что результаты исследования помогут помочь в налаживании коммуникации между человеком и кошкой. Например, их можно научить различать слова, которые обозначают опасные для них места.
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