Москвичам расскажут о правилах содержания животных в мегаполисе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ проведут лекцию о правилах содержания животных в мегаполисе. Она пройдет 15 марта в образовательном центре оранжереи "Городской фермы" и начнется в 14:30. О мероприятии сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Лекцию будут читать специалисты комитета ветеринарии. Они подробно расскажут, как сохранить здоровье питомцев, в семейном образовательном центре на территории "Городской фермы". Лекция будет носить название "Болезни домашних животных в условиях мегаполиса: причины возникновения, особенности распространения, лечение и профилактика".

Ветеринары расскажут, что нужно делать, чтобы обезопасить своих любимцев, и как распознать ранние симптомы болезней, соблюдать график прививок, как создать комфортную среду для собаки или кошки в квартире, какие документы нужны для получения помощи ветеринара в государственной клинике. Вход на лекцию свободный.

С 4 марта в Москве проходит цикл бесплатных занятий по правильному уходу за домашними животными начинается. В течение трех месяцев специалисты столичного комитета ветеринарии рассказывают о том, как правильно кормить, купать и лечить питомца.