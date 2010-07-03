Москвичам расскажут о правилах содержания животных в мегаполисе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На ВДНХ проведут лекцию о правилах содержания животных в мегаполисе. Она пройдет 15 марта в образовательном центре оранжереи "Городской фермы" и начнется в 14:30. О мероприятии сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Лекцию будут читать специалисты комитета ветеринарии. Они подробно расскажут, как сохранить здоровье питомцев, в семейном образовательном центре на территории "Городской фермы". Лекция будет носить название "Болезни домашних животных в условиях мегаполиса: причины возникновения, особенности распространения, лечение и профилактика".
Ветеринары расскажут, что нужно делать, чтобы обезопасить своих любимцев, и как распознать ранние симптомы болезней, соблюдать график прививок, как создать комфортную среду для собаки или кошки в квартире, какие документы нужны для получения помощи ветеринара в государственной клинике. Вход на лекцию свободный.
С 4 марта в Москве проходит цикл бесплатных занятий по правильному уходу за домашними животными начинается. В течение трех месяцев специалисты столичного комитета ветеринарии рассказывают о том, как правильно кормить, купать и лечить питомца.
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