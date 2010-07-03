Кошки оказались способны привязываться к людям

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Ученые выяснили, что кошки, как и собаки, могут привязываться к своим хозяевам. Для этого пришлось провести эксперимент, сообщает "Мир 24".

В эксперименте участвовали 38 кошек, проживших у своих хозяев от 3 до 6 месяцев. Владельца и питомца помещали в одну из комнат на 2 минуты. Они сначала играли, а затем хозяева покидали помещение.

Оказалось, что 63,4% питомцев после ухода хозяев проявляли беспокойство и мяукали. Когда владельцы возвращались, питомцы бежали к ним и успокаивались.

При этом 30% кошек демонстрировали спокойное поведение в отсутствие хозяев. Исследователи полагают, что кошки привязываются к людям и в случае нестандартной ситуации ищут у них защиты.

Ранее ученые пришли к выводу, что мозг собак разных пород заметно отличается один от другого. Специалисты выделили шесть участков мозга, которые были уникальны у каждой из исследованных собак.