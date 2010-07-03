Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:22

Кошки оказались способны привязываться к людям

наука животные

14:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Ученые выяснили, что кошки, как и собаки, могут привязываться к своим хозяевам. Для этого пришлось провести эксперимент, сообщает "Мир 24".

В эксперименте участвовали 38 кошек, проживших у своих хозяев от 3 до 6 месяцев. Владельца и питомца помещали в одну из комнат на 2 минуты. Они сначала играли, а затем хозяева покидали помещение.

Оказалось, что 63,4% питомцев после ухода хозяев проявляли беспокойство и мяукали. Когда владельцы возвращались, питомцы бежали к ним и успокаивались.

При этом 30% кошек демонстрировали спокойное поведение в отсутствие хозяев. Исследователи полагают, что кошки привязываются к людям и в случае нестандартной ситуации ищут у них защиты.

Ранее ученые пришли к выводу, что мозг собак разных пород заметно отличается один от другого. Специалисты выделили шесть участков мозга, которые были уникальны у каждой из исследованных собак.

Читайте также

наука животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика