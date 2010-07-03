Ученые рассказали, чем отличается мозг разных пород собак

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Ученые из США пришли к выводу, что мозг собак разных пород заметно отличается один от другого, передает ТАСС.

Всего было изучено 62 особи 33 разных пород, среди них – бигли, бордер колли, бассет-хаунды и бульдоги. Животным делали МРТ и затем сравнивали снимки. Оказалась, что отличия заключаются не только в размерах черепов.

Специалисты выделили шесть участков мозга, которые были уникальны у каждой из исследованных собак. По предварительным предположениям автора научной работы, эти участки связаны с какой-то конкретной особенностью в поведении животного. Так, у часто работающих в полиции доберманов оказались увеличены области, отвечающие за обоняние, а у бойцовых пород – за страх и агрессию.

Уточняется, что ученые разделили все исследованные породы на шесть групп по особенностям поведения – состав этих групп совпал с характерными различиями в структуре мозга, что подтвердило первоначальные гипотезы. После этого эксперты сделали вывод о том, что различия и сходства в структуре мозга связаны именно с селекцией, а не с генетическим родством особей.

Ранее ученые развеяли миф об "одиноких кошатницах". В эксперименте участвовали 450 женщин и 111 мужчин, при этом 47% из них держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки – у 31, и те, и другие – у 49 человек. Специалисты сравнивали реакции испытуемых на характерные для кошек и собак звуки и выяснили, что увлеченные владельцы кошек по своему психотипу ничем принципиально не отличаются от любителей собак.