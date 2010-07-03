Пенсионер обвинил собаку в подписке на платный порноканал

16:22
16:22
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Фото: ТАСС/AP Photo/Craig Ruttle
Американец Томас Барнс обвинил свою собаку в подписке на платный порноканал, сообщает The News Observer.
По словам пенсионера, его французская болонка по кличке Марино прыгнула к нему на кровать и наступила на пульт от телевизора, случайно заказав подписку на порноканал Hustler за 70 долларов (4,6 тысячи рублей).
Увидев появившееся на экране сообщение, Барнс сразу позвонил провайдеру спутникового телевидения Direct TV и объяснил ситуацию. Ему пообещали, что исправят ошибку, однако подписку на канал так и не отключили. 58-летний Барнс еще несколько раз звонил провайдеру, но добиться отмены ему не удалось.
В итоге в конце месяца Барнс оплатил квитанцию провайдера, но платить за подписку на порно он отказался. Более того, американец написал жалобу в Федеральную комиссию связи, где подробно описал ситуацию.
В июле сообщалось, что суд суд во Франции рассматривает дело домашнего петуха, которого обвиняют в шуме от слишком ранних криков по утрам. На птицу и его хозяйку в суд подала пожилая супружеская пара. Истцы требуют от хозяйки петуха по имени Морис компенсацию в размере тысячи евро.
Их адвокат отмечает, что его клиенты проживают не в сельской местности, а в зоне с пригородными особняками. Решение по этому делу суд вынесет 5 сентября.
В мае испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения. Пригласить четвероногого свидетеля решила судья города Санта-Крус-де-Тенерифе Сандра Баррера. Питбультерьер по кличке Милагрос (Чудеса) вошла в зал, виляя хвостом.
Во время заседания бывший хозяин собаки давал показания по видеосвязи из тюрьмы в Севилье, куда его поместили за другое преступление. А на Тенерифе мужчину обвиняют в том, что он поместил Милагрос в чемодан и выбросил ее в мусорный контейнер.
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