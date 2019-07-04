Петуха судят во Франции за слишком ранние крики по утрам

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Суд во Франции рассматривает дело домашнего петуха, которого обвиняют в шуме от слишком ранних криков по утрам, сообщает газета Le Monde.

На птицу и его хозяйку в суд подала пожилая супружеская пара. Истцы требуют от хозяйки петуха по имени Морис компенсацию в размере тысячи евро.

Их адвокат отмечает, что его клиенты проживают не в сельской местности, а в зоне с пригородными особняками. Решение по этому делу суд вынесет 5 сентября.

Отмечается, что разборки между соседями и петухом продолжаются не первый год. В 2017 году недовольные шумом соседи уже требовали прекратить ранние крики птицы, но тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые подписали почти 155 тысяч человек.

В мае испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения. Пригласить четвероногого свидетеля решила судья города Санта-Крус-де-Тенерифе Сандра Баррера. Питбультерьер по кличке Милагрос (Чудеса) вошла в зал, виляя хвостом.

Во время заседания бывший хозяин собаки давал показания по видеосвязи из тюрьмы в Севилье, куда его поместили за другое преступление. А на Тенерифе мужчину обвиняют в том, что он поместил Милагрос в чемодан и выбросил ее в мусорный контейнер.

Прокурор потребовала приговорить бывшего владельца собаки к девяти месяцам тюрьмы и лишить его права работать с животными в течение двух лет. Представляя четвероногого свидетеля, прокурор отметила, что собака "очевидно, не может говорить", но присутствующие могут сравнить ее состояние после преступления и в настоящий момент.