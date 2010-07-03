Дедушка прокатил кота на карусели

Дедушка прокатил кота на детской карусели

Милое видео опубликовали пользователи в социальных сетях, передает телеканал Москва 24.

На кадрах дедушка катает кота на детской карусели. Больше с мужчиной на площадке никого не видно.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, каких собак лучше заводить пожилым людям. По его мнению, им следует брать животных маленьких пород. Это, например, русский той, русская цветная болонка, чихуахуа, папийон или фален, померанский или малый шпиц.

Как объяснил кинолог, обычно они не нуждаются в серьезных физических нагрузках. Такие собаки неприхотливы в содержании и хорошо поддаются воспитанию.