Дедушка прокатил кота на карусели

Милое видео опубликовали пользователи в социальных сетях, передает телеканал Москва 24.
На кадрах дедушка катает кота на детской карусели. Больше с мужчиной на площадке никого не видно.
Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, каких собак лучше заводить пожилым людям. По его мнению, им следует брать животных маленьких пород. Это, например, русский той, русская цветная болонка, чихуахуа, папийон или фален, померанский или малый шпиц.
Как объяснил кинолог, обычно они не нуждаются в серьезных физических нагрузках. Такие собаки неприхотливы в содержании и хорошо поддаются воспитанию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.