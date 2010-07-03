Кинолог рассказал, каких собак лучше заводить пенсионерам

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Пожилым людям следует заводить собак маленьких пород, которые не требуют при уходе физических нагрузок. Такое мнение выразил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По словам специалиста, пенсионерам, решившим завести питомца, нужно рассмотреть такие породы, как русский той, русская цветная болонка, чихуахуа, папийон или фален, померанский или малый шпиц.

"Небольшие собаки, как правило, не нуждаются в серьезных физических нагрузках, они неприхотливы в содержании, хорошо поддаются воспитанию ", – цитирует Агентство "Москва" Голубева.

Ранее эксперты заявили, что занятые люди, которые появляются дома лишь на несколько часов в сутки, совершают ошибку, когда заводят питомцев. Глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев считает, что лучший вариант – заводить питомцев только после появления детей в семье либо при выходе на пенсию.

Также кинологи раскритиковали перечень "потенциально опасных собак", который опубликовало МВД. По мнению специалистов, список не имеет научной основы. Электрон Дементьев считает, что все собаки так или иначе представляют опасность. Даже таксы, которые считаются вполне безобидными и домашними, могут при неправильном обращении укусить человека. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.

Кроме того, эксперты назвали самые распространенные болезни домашних животных в Москве. Питомцы, которых приносят в столичные ветеринарные клиники, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ, проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. На амбулаторный прием чаще всего приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов.

