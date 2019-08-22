Операция по спасению застрявшего на дереве котенка проводится в Москве

Оперативные службы столицы отправились на спасение котенка, застрявшего на дереве, сообщает Агентство "Москва".
Животное залезло на дерево на Новой Басманной улице и не может спуститься самостоятельно. По словам очевидцев, котенок пищит, и неравнодушные прохожие, испугавшись за него, вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что животное забралось на дерево добровольно, и в спасении не нуждается. Они предложили, что котенок просто уснул. В ведомстве подчеркнули, что жизни животного ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС провели спасательную операцию, вытащив из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят.
В понедельник спасатели подобрали с крыши пожилую дачницу, которая не успела вовремя покинуть зону подтопления. Женщина сообщила сотрудникам МЧС, что в доме остались еще три кота. На следующий день спасатели вернулись в дом, чтобы забрать животных.
В ведомстве отмечают, что животные были очень напуганы. Один из котов после погрузки на катер выпрыгнул и залез на дерево.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.