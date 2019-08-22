Операция по спасению застрявшего на дереве котенка проводится в Москве

Фото: Москва 24/Антон Велижкнин

Оперативные службы столицы отправились на спасение котенка, застрявшего на дереве, сообщает Агентство "Москва".

Животное залезло на дерево на Новой Басманной улице и не может спуститься самостоятельно. По словам очевидцев, котенок пищит, и неравнодушные прохожие, испугавшись за него, вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что животное забралось на дерево добровольно, и в спасении не нуждается. Они предложили, что котенок просто уснул. В ведомстве подчеркнули, что жизни животного ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС провели спасательную операцию, вытащив из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят.

В понедельник спасатели подобрали с крыши пожилую дачницу, которая не успела вовремя покинуть зону подтопления. Женщина сообщила сотрудникам МЧС, что в доме остались еще три кота. На следующий день спасатели вернулись в дом, чтобы забрать животных.

В ведомстве отмечают, что животные были очень напуганы. Один из котов после погрузки на катер выпрыгнул и залез на дерево.

