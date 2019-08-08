Пять интересных архитектурных "котомест" столицы

Котомания шагает по миру, и наш мегаполис едва ли исключение. Пушистые поднимают нам настроение не только дома: помогают людям в больницах и хосписах, безраздельно царят в интернете.
Москва не сразу строилась, но, как ни странно, она не забыла о котах в своей архитектуре. Знакомые ушастые профили разбросаны повсюду, и в Международный день кошек мы решили отправиться в увлекательный квест, дабы найти самые яркие.
Дом со зверями
Особенно любимы были дифирамбы братьям нашим меньшим в начале и конце ХХ века, когда дома строили с целью удивить публику и заставить говорить о своем жилище. Строительство таких зданий всегда отличали вычурность, нарочитая оригинальность и обилие экзотических мотивов.
Таким остался и дом бледно-зеленого цвета на Чистых прудах, под застенчивыми ивами. Если свернуть с Покровки на четную сторону Чистопрудного бульвара, то почти сразу натыкаешься на металлическую кованую лестницу, во главе которой восседает кот. Как будто он "чоповец" и говорит вам: "А вы к кому? Паспорт!"
Наверное, замысел был именно таков, Кот Котофеевич тут главный и серьезный, как генеральный секретарь. Эта лестница, кстати, новодел, создана в 1990-е годы, но уже без нее представить сам дом трудно.
Сами стены изобилуют животным орнаментом, где олени, совы, цапли, львы с крыльями орла сплетены в уникальный рисунок.
Где: Чистопрудный бульвар, дом 14, строение 3
Кошки на крыше
Дом номер пять в Даевом переулке в центре Москвы. Здесь на крыше живут кошки из металлосплава.
Здание было построено 18 лет назад. И вот так архитектор дома решил придать своему творению непохожесть. Кошек пять, они просто сидят и смотрят с присущим им безразличием на людей, когда греются в лучах недолгого нашего солнца. Их цвет рыжий, но это видно только на солнце, а так они, как правило, выглядят черными.
Где: Даев переулок, дом 5
Доходный дом Н. Г. Тарховой
Фото: flickr.com/Sergey Norin
Теперь переместимся в Подсосенский переулок. Там стоит очень интересная постройка, названная "домом с кошками". Иногда также можно встретить такие его названия, как дом "с маками" или "улитками" – из-за особенностей орнамента.
В верхней части эркера дома есть забавный барельеф в виде кошачьих голов. "Туловище" и "лапы" своими завитушками тянутся до низа. Рядом на стенах есть маки и улитки. Кот гуляет по поляне, его окружают прекрасные летние пейзажи. Пожалуй, один из самых ярких образцов модерна в Москве сегодня, образы вечного лета среди долгой зимы.
Где: Подсосенский переулок, дом 18/5
Доходный дом К. С. Клингсланда (Дом с рысью)
Еще один шедевр модерна Москвы начала ХХ века. Над окнами второго этажа расположена скульптура изогнувшейся рыси. Испокон веков она была символом мудрости, в Италии даже есть "Академия рысьеглазых", в которую входят ученые. Говорят, что эта изогнувшаяся рысь вдохновила Булгакова на образ легендарного кота Бегемота.
У этого дома очень интересная история, мятежная. Многие люди в начале ХХ века сочувствовали революционерам как борцам за счастье народа. До революции 1905 года здесь помещалась нелегальная студенческая библиотека эсеров, а с 2000 по 2005 год находилась левацкая книжная лавка "Фаланстер".
Где: Большой Козихинский переулок, дом 10
Кот Бегемот
Итак, мы перешли к самому главному литературному коту – Бегемоту. Он умен, циничен, любит поесть, починяет примус и неплохо стреляет. Как же после таких легендарных похождений не воспеть его, верного слугу Воланда. Ну а место выбрано самое подходящее – "Нехорошая квартира" на Большой Садовой.
Памятник был установлен еще в 2011 году перед входом в "Булгаковский дом". Сама скульптура была изготовлена еще в 90-е, но ждала своего часа 12 лет, до 120-летия со дня рождения Михаила Булгакова. Кота не узнать, он принял облик человека. Это связано с тем эпизодом великого романа, когда служащий не пускал Коровьева с животным в здание, и Бегемот лихо перевоплотился в толстяка с примусом.
Где: Большая Садовая, дом 10
Как много в Москве кошачьего, изящного и грациозного, домашнего и теплого. Надеюсь, что вы считаете так же. В дождливые наши дни посмотрите на здание с котами, и, может, внутри вас проснется такая яркая и искренняя улыбка.
Семен Извеков