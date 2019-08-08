Пять интересных архитектурных "котомест" столицы

Котомания шагает по миру, и наш мегаполис едва ли исключение. Пушистые поднимают нам настроение не только дома: помогают людям в больницах и хосписах, безраздельно царят в интернете.

Москва не сразу строилась, но, как ни странно, она не забыла о котах в своей архитектуре. Знакомые ушастые профили разбросаны повсюду, и в Международный день кошек мы решили отправиться в увлекательный квест, дабы найти самые яркие.

Дом со зверями

Фото: ТАСС/Александр Зеликов

Особенно любимы были дифирамбы братьям нашим меньшим в начале и конце ХХ века, когда дома строили с целью удивить публику и заставить говорить о своем жилище. Строительство таких зданий всегда отличали вычурность, нарочитая оригинальность и обилие экзотических мотивов.

Таким остался и дом бледно-зеленого цвета на Чистых прудах, под застенчивыми ивами. Если свернуть с Покровки на четную сторону Чистопрудного бульвара, то почти сразу натыкаешься на металлическую кованую лестницу, во главе которой восседает кот. Как будто он "чоповец" и говорит вам: "А вы к кому? Паспорт!"

Наверное, замысел был именно таков, Кот Котофеевич тут главный и серьезный, как генеральный секретарь. Эта лестница, кстати, новодел, создана в 1990-е годы, но уже без нее представить сам дом трудно.

Сами стены изобилуют животным орнаментом, где олени, совы, цапли, львы с крыльями орла сплетены в уникальный рисунок.

Где: Чистопрудный бульвар, дом 14, строение 3

История почитания кошек уходит в глубину веков. Конечно, как не вспомнить тут о Древнем Египте. В глазах этих питомцев жители долины Нила старались разглядеть загробный мир. Они были священными животными, жрецы ухаживали за ними в храмах, а за убийство следовала жестокая кара. Нормальным было и мумифицировать котеек с почестями.

Кошки на крыше

Дом номер пять в Даевом переулке в центре Москвы. Здесь на крыше живут кошки из металлосплава.

Здание было построено 18 лет назад. И вот так архитектор дома решил придать своему творению непохожесть. Кошек пять, они просто сидят и смотрят с присущим им безразличием на людей, когда греются в лучах недолгого нашего солнца. Их цвет рыжий, но это видно только на солнце, а так они, как правило, выглядят черными.

Где: Даев переулок, дом 5

Доходный дом Н. Г. Тарховой

Теперь переместимся в Подсосенский переулок. Там стоит очень интересная постройка, названная "домом с кошками". Иногда также можно встретить такие его названия, как дом "с маками" или "улитками" – из-за особенностей орнамента.

В верхней части эркера дома есть забавный барельеф в виде кошачьих голов. "Туловище" и "лапы" своими завитушками тянутся до низа. Рядом на стенах есть маки и улитки. Кот гуляет по поляне, его окружают прекрасные летние пейзажи. Пожалуй, один из самых ярких образцов модерна в Москве сегодня, образы вечного лета среди долгой зимы.

Где: Подсосенский переулок, дом 18/5

Одним из персонажей русского фольклора был такой Кот Баюн. Не все знают, что стоит за той легендой. А это мохнатый убийца. Огромный котофей заманивал и усыплял путников пением, чтобы сожрать. Этакий людоед с няшной внешностью. Вместе с Бабой Ягой он хотел убить Ивана Царевича, но добрый молодец заковал его в цепи и доставил царю.

Доходный дом К. С. Клингсланда (Дом с рысью)

Еще один шедевр модерна Москвы начала ХХ века. Над окнами второго этажа расположена скульптура изогнувшейся рыси. Испокон веков она была символом мудрости, в Италии даже есть "Академия рысьеглазых", в которую входят ученые. Говорят, что эта изогнувшаяся рысь вдохновила Булгакова на образ легендарного кота Бегемота.

У этого дома очень интересная история, мятежная. Многие люди в начале ХХ века сочувствовали революционерам как борцам за счастье народа. До революции 1905 года здесь помещалась нелегальная студенческая библиотека эсеров, а с 2000 по 2005 год находилась левацкая книжная лавка "Фаланстер".

Где: Большой Козихинский переулок, дом 10

Кот Бегемот

Фото: портал Москва 24

Итак, мы перешли к самому главному литературному коту – Бегемоту. Он умен, циничен, любит поесть, починяет примус и неплохо стреляет. Как же после таких легендарных похождений не воспеть его, верного слугу Воланда. Ну а место выбрано самое подходящее – "Нехорошая квартира" на Большой Садовой.

Памятник был установлен еще в 2011 году перед входом в "Булгаковский дом". Сама скульптура была изготовлена еще в 90-е, но ждала своего часа 12 лет, до 120-летия со дня рождения Михаила Булгакова. Кота не узнать, он принял облик человека. Это связано с тем эпизодом великого романа, когда служащий не пускал Коровьева с животным в здание, и Бегемот лихо перевоплотился в толстяка с примусом.

Где: Большая Садовая, дом 10

Одна из самых интересных историй ХХ века связана с котом Анны Ахматовой. На даче в Комарово у соседей великой поэтессы жил огромный и неугомонный кот Глюк, о котором она, уже немолодая дама, говаривала: "Ну, это уже не кот, это целых полтора кота!" Частенько таким прозвищем она называла своего молодого друга, начинающего литератора Иосифа Бродского. Сам поэт вспоминал: "Открывается старая, шуршащая... дверь, и из-за нее выглядывает пушистая прелесть... знатный кот, всем котам кот..." Друзья легендарного поэта вспоминали, что им после смерти являлся рыжий кот, будто бы Иосиф.



Как много в Москве кошачьего, изящного и грациозного, домашнего и теплого. Надеюсь, что вы считаете так же. В дождливые наши дни посмотрите на здание с котами, и, может, внутри вас проснется такая яркая и искренняя улыбка.

Семен Извеков