Сотрудники МЧС спасли шестерых котов из затопленной дачи под Хабаровском

07:14
07:14
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Фото: Москва 24
Сотрудники МЧС провели спасательную операцию, вытащив из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В понедельник спасатели подобрали с крыши пожилую дачницу, которая не успела вовремя покинуть зону подтопления. Женщина сообщила сотрудникам МЧС, что в доме остались еще три кота. На следующий день спасатели вернулись в дом, чтобы забрать животных.
"Жалобное мяуканье стало доноситься сразу, как только открылась дверь домика. Спустя пару минут сотрудники МЧС России возвращались на лодке уже с тремя котами, но там еще оставались пара котят и кот", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отмечают, что животные были очень напуганы. Один из котов после погрузки на катер выпрыгнул и залез на дерево.
"Операция по спасению осложнилась тем, что животные были испуганые и голодные, некоторые из них вырывались. Но все завершилось успешно", – подытожил старший инструктор Станислав Сергеев.
В МЧС добавили, что пока везли котов на берег, их накормили батоном и напоили водой. По прибытии на сушу взрослые животные разбежались. Котят приютил у себя один из сотрудников спасательной службы.
Ранее синоптики рассказали, что уровень воды в Амуре у Хабаровска остается на опасной отметке. За прошедшие сутки вода в реке поднялась еще на 2 сантиметра.
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