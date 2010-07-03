Сотрудники МЧС спасли шестерых котов из затопленной дачи под Хабаровском

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Сотрудники МЧС провели спасательную операцию, вытащив из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В понедельник спасатели подобрали с крыши пожилую дачницу, которая не успела вовремя покинуть зону подтопления. Женщина сообщила сотрудникам МЧС, что в доме остались еще три кота. На следующий день спасатели вернулись в дом, чтобы забрать животных.

"Жалобное мяуканье стало доноситься сразу, как только открылась дверь домика. Спустя пару минут сотрудники МЧС России возвращались на лодке уже с тремя котами, но там еще оставались пара котят и кот", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что животные были очень напуганы. Один из котов после погрузки на катер выпрыгнул и залез на дерево.

"Операция по спасению осложнилась тем, что животные были испуганые и голодные, некоторые из них вырывались. Но все завершилось успешно", – подытожил старший инструктор Станислав Сергеев.

В МЧС добавили, что пока везли котов на берег, их накормили батоном и напоили водой. По прибытии на сушу взрослые животные разбежались. Котят приютил у себя один из сотрудников спасательной службы.

Ранее синоптики рассказали, что уровень воды в Амуре у Хабаровска остается на опасной отметке. За прошедшие сутки вода в реке поднялась еще на 2 сантиметра.