Выпуск четвертой партии косаток из "китовой тюрьмы" могут перенести из-за непогоды

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Выпуск четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в Приморье могут отложить. Изменения связаны с паводком, возникшим в результате тайфунов "Лекима" и "Кроса". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Greenpeace.

"Уровень воды в Амуре уже поднялся, и сейчас Хабаровский край готовится к новой волне паводков", – рассказали в организации.

При этом в Greenpeace призвали ВНИРО ускорить перевозку оставшихся в "китовой тюрьме" белух.

"Если у ВНИРО действительно есть план быстрой перевозки большого количества белух, он должен быть оглашен как можно быстрее", – подчеркнул эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Очередной выпуск косаток из "китовой тюрьмы" был запланирован на 22 августа. При этом во ВНИРО предупреждали, что график может быть изменен из-за ситуации с погодой.