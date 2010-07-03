Очередной выпуск косаток запланирован на 22 августа

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планируют выпустить новую партию косаток из "китовой тюрьмы" 22 августа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

"Выпуск пока планируется на 22 августа, но мы тоже следим за ситуацией с погодой. Все может скорректироваться, смотря как себя поведет природа", – сказал Смородов.

Отмечается, что синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение на 22 и 23 августа. В регионе возможны ливни гроза, сильный ветер.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее рассказал, что всех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье планируют выпустить до 1 сентября. Белухи могут быть освобождены до конца года.

6 августа третья группа косаток, содержавшихся в приморской бухте Средней, была выпущена в Охотском море. Перед выпуском животных осмотрели ветеринары, взяли необходимые пробы, установили спутниковые метки.

Первая группа из двух косаток и шести белух оказалась на воле в июне, вторая – еще из трех особей – в июле. Ученые, наблюдающие за косатками, заметили, что они объединились в группу – держатся вместе и двигаются синхронно.

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами они оказались в "Центре передержки морских млекопитающих". Компании осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.

Третья группа косаток из "китовой тюрьмы" прибыла в Хабаровск

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи были убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.

Также сообщалось, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи. Зоозащитники подозревают, что животные погибли из-за невыносимых условий содержания.

Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий".

