Отловщик косаток в Приморье заплатит штраф в 28 млн рублей

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Одна из фирм, участвовавшая в отлове косаток, находящихся в бухте Средней, должна будет заплатить штраф в размере 28,173 миллиона рублей. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд Владивостока.

"Суд постановил: ООО "Белый кит" признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн рублей без конфискации судна и орудий лова", – цитирует ТАСС вердикт судьи.

Истцом по делу выступило пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю. ООО "Белый кит" выловило трех черно-белых китов. По мнению истцов, компания грубо нарушила правила рыболовства – неверно и не в то время составила документы на вылов. При этом в разрешении на вылов было указано только одно маломерное судно, которое, по версии обвинителей, не могло одновременно ловить косаток и транспортировать их.

Аналогичные дела в отношении ООО "Афалина" и ООО "Океанариум-ДВ" будут рассмотрены 10 и 11 июня.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил РИА Новости, что выпуски косаток и белух из "китовой тюрьмы" начнутся в ближайшие 10 дней.

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих", который находится в бухте Средняя в черте города Находка в Приморском крае. Компании, судя по всему, осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.

Зоозащитники также заявили, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи. Они подозревают, что животные погибли из-за невыносимых условий содержания.

Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки и широкое освещение проблемы, косатки и белухи по-прежнему находятся в "китовой тюрьме". За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости. Среди них, например, актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Она обратилась к властям РФ с просьбой помочь в освобождении косаток и белух. Письмо российским властям опубликовано на сайте ее фонда.

