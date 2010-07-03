Дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу
Дальневосточная косатка должна быть занесена в Красную книгу РФ. Об этом рассказал журналистам министр экологии Дмитрий Кобылкин.
По его словам, только в России разрешен отлов косаток, в то время как во всем мире охота на них запрещена. Глава ведомства подчеркнул, что окончательное решение о внесении вида в Красную книгу должно быть принято совместно с Минсельхозом.
О необходимости защиты популяции заговорили после резонансной истории в Приморье, где в "китовой тюрьме" застряли косатки и белухи. К операции по их освобождению подключились международные эксперты. Вместе с главой Минприроды "китовую тюрьму" осмотрел Жан-Мишель Кусто. Специалисты пришли к выводу, что пленников можно выпускать на волю.
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