Дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу

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В 2019 году российское министерство природных ресурсов рассчитывает принять вариант Красной книги с включенной в нее популяцией дальневосточных плотоядных косаток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина, который подвел промежуточные итоги поездки в приморскую бухту Средняя.

Отмечается, что последнее слово в этом вопросе остается за учеными. "Во всем должна быть в первую очередь наука, она должна показать, посчитать. Просто огульно говорить, можно заносить в Красную книгу тот или иной вид или нельзя – наверное, это большой вопрос", – отметил министр.

Власти Приморья намерены создать реабилитационный центр для китообразных. Его хотят разместить в бухте Средней, где в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух.

По последним данным, три белухи и одна косатка пропали. Полиция ведет проверку. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

Ранее сообщалось, что первую группу животных из "китовой тюрьмы" планируют выпустить в мае. При этом уже в середине апреля ученые рассчитывают получить результаты анализов крови и слизистых, отобранных у китообразных.

