Сахалинцы потребовали выпустить косаток из "китовой тюрьмы"

Жители Сахалина вышли на улицы с плакатами в защиту китов

Жители Сахалина вышли на одиночные пикеты в защиту косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Они требуют, чтобы млекопитающих скорее отпустили на волю, сообщает телеканал Москва 24.

Акции прошли в 11 населенных пунктах острова. Неравнодушными к судьбе животных оказались десятки людей из Александровска-Сахалинского, Долинска, Холмска, Невельска, Охи и Южно-Сахалинска. Так жители выразили свой протест против незаконного удержания в неволе китообразных.

Участники пикетов призывают руководство Минприроды, Минсельхоза и губернатора Приморского края принять окончательное решение о выпуске косаток и белух на свободу и приступить к его выполнению.

Первыми о "китовой тюрьме" миру рассказали представители Greenpeace. Прошлой осенью они заявили, что животных собираются незаконно продать в Китай. Затем выяснилось, что косаток и белух выловили с нарушениями. Следователи завели уголовное дело.

Сейчас в Приморье работает команда экспертов во главе с ученым Жаном-Мишелем Кусто. Ожидается, что первых животных выпустят уже летом. Стоимость выпуска одной косатки составит до трех миллионов рублей.

