Названа стоимость выпуска каждой косатки из "китовой тюрьмы"

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Выпуск на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до трех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

По словам специалистов, каждому морскому млекопитающему нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сделанная по размеру животного.

"Перевозимые животные должны быть заранее подготовлены к транспортировке, быть в хорошем физическом состоянии", – отметили во ВНИРО.

Эксперты добавили, что выпуск сам по себе – довольно сложная процедура. Нужно найти место, где много еды, чтобы животные быстро адаптировались.

"Потребуются носилки для выпуска индивидуально под каждую косатку, чтобы при транспортировке они ее не травмировали и животное не было выпущено с ранами", – отмечают специалисты.

Механизм реадаптации животных обсудят на ближайшем консилиуме, когда будут готовы результаты всех анализов белух и косаток.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после заявлений Greenpeace о подготовке незаконной продажи животных в Китай. Вскоре прокуратура выявила нарушения по отлову млекопитающих, а следователи завели уголовное дело.

Президент РФ поручил решить судьбу животных. Спустя некоторое время министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что выпустить в дикую природу косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, можно и нужно предстоящим летом.

