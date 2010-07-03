В Приморье рассказали, когда косаток выпустят из "китовой тюрьмы"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Косаток и белух, которые пока находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут выпустить в дикую природу в начале лета, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.

Глава региона Олег Кожемяко пообещал, что администрация Приморья окажет необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что доставка животных из бухты обойдется в два-три миллиона рублей на каждую особь.



Куда исчезают животные из "китовой тюрьмы"

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. Полиция региона проводит проверку по факту исчезновения животных.

Выпустить обитателей "китовой тюрьмы" призывали многие знаменитости, в том числе актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

