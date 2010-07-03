Суд оштрафовал отловщиков косаток более чем на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 миллиона рублей компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, попавших затем в "китовую тюрьму" в Приморье, сообщает РИА Новости.
Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. При этом компания намерена обжаловать решение суда.
7 июня суд по такой же статье назначил штраф в 28 миллионов рублей компании "Белый кит", 14 июня была оштрафована компания "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей, а 19 июня суд оштрафовал на 37,6 миллиона рублей компанию "Сочинский дельфинарий".
Компании обвиняют в несоответствии орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки животных, места лова. Отмечается также, что на судах не было ветеринара. Все штрафованные компании заявили, что будут оспаривать решение суда.
В мае 2018 года дальневосточный Росприроднадзор разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены как минимум 12 млекопитающих. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих" в бухте Средней.
В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. Они заявили, что Росприроднадзор Приморского края нарушил закон, выдав разрешение на добычу животных и что они содержатся в неподобающих условиях.
20 июня этого года первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней Приморского края, отправилась к месту выпуска в Охотском море.
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