Ученые рассказали о состоянии косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы"

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Представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказал, что косатки и белухи чувствуют себя хорошо, впереди их ожидает остановка в Хабаровске для замены воды в контейнере, передает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что плановая остановка ожидается в пятницу, 21 июня. Он также рассказал, что вторую партию животных из "китовой тюрьмы" выпустят после того, как к месту выпуска в Охотском море будет доставлена первая партия млекопитающих.

20 июня первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней Приморского края, отправилась к месту выпуска в Охотском море.

В мае 2018 года Росприроднадзор по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Минимум 12 млекопитающих были выловлены, а также 90 белух. В "Центре передержки морских млекопитающих" (город Находка, Приморский край) оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу морских млекопитающих. Они заявили, что животные находятся в неподобающих условиях содержания. Также сообщалось, что из вольеров пропала больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли как раз из-за неподходящих условий.

Были возбуждены уголовные дела. За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды.

