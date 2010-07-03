Косаток из "китовой тюрьмы" начали погружать в машины для выпуска

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Косаток и белух из "китовой тюрьмы" начали перегружать в машины для выпуска. У причала в бухте Средняя в Приморском крае сейчас проходят активные погрузочные работы, передает РИА Новости с места событий.

На месте работают около 30 человек. Двух животных в черных гамаках подняли краном, погрузили в фуры. Открытые вольеры для белух сейчас пустуют.

Ранее 20 июня научный консилиум приступил к обсуждению реализации программы реадаптации косаток и белух. Ученые обсуждают, как лучше выпустить животных в естественную среду обитания и как в дальнейшем отслеживать их миграцию. Научную программу утвердило Росрыболовство, также учитывались предложения команды французского исследователя Жана-Мишеля Кусто.

В мае 2018 года Росприроднадзор по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Минимум 12 млекопитающих были выловлены, а также 90 белух. В "Центре передержки морских млекопитающих" (город Находка, Приморский край) оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.



Косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустят в ближайшие месяцы

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу морских млекопитающих. Они заявили, что животные находятся в неподобающих условиях содержания. Также сообщалось, что из вольеров пропала больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли как раз из-за неподходящих условий.

Были возбуждены уголовные дела. За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды.

