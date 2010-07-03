Началась подготовка операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы"

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Начать выпускать косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье планируют уже в июне.

"Специалисты готовят операцию по выпуску животных из бухты Средней в Охотское море. Члены научного консилиума приступили к обсуждению реализации программы реадаптации косаток и белух, научного сопровождения транспортировки, выпуска в естественную среду обитания и мониторинга последующих миграций животных", – цитирует РИА Новости представителя Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Научную программу утвердили в Росрыболовстве. Были учтены предложения команды Жана-Мишеля Кусто.

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих", который находится в бухте Средняя в черте города Находка в Приморском крае. Компании, судя по всему, осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.

Зоозащитники также заявили, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи. Они подозревают, что животные погибли из-за невыносимых условий содержания.

Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки и широкое освещение проблемы, косатки и белухи по-прежнему находятся в "китовой тюрьме". За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости. Среди них, например, актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон. Она обратилась к властям РФ с просьбой помочь в освобождении косаток и белух. Письмо российским властям опубликовано на сайте ее фонда.

