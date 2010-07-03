В "китовую тюрьму" в Приморье стали водить экскурсии

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Бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме" в Приморье, где держат косаток и белух. Об этом заявила зоозащитница Нина Зырянова, передает ее слова РИА Новости. По ее словам, ей удалось снять на видео, как группы взрослых с детьми приезжают посмотреть на "китовую тюрьму".

"Двое человек из этой группы сказали, что сюда привезли детсадовцев из Находки. По их словам, представители "китовой тюрьмы" приезжали к ним и приглашали детей на бесплатную экскурсию. Там было около 100 взрослых и детей", – сказала Зырянова.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Косаток и белух хотели незаконно продать в китайские океанариумы, животные содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября 2018 года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.