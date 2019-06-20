Как косаток и белух выпускают на свободу из "китовой тюрьмы"

В истории с "китовой тюрьмой" совсем скоро будет поставлена точка. 20 июня первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней Приморского края, отправилась к месту выпуска в Охотском море. Вспоминаем, как животные попали в заключение, а также рассказываем, каким образом их будут транспортировать к месту назначения.

Как белухи и косатки оказались в "тюрьме"?

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих", который находится в бухте Средней в Приморье. А уже в сентябре зоозащитники забили тревогу, заявив, что компании осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи в Китай.

Они также сообщили, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. По мнению зоозащитников, при установке новой квоты на вылов косаток не была учтена их нынешняя численность. Поэтому компании, поймавшие животных, могли нанести серьезный урон их популяции.

Кроме того, нарекания вызвали условия содержания животных. Зоозащитники отметили отсутствие санитарно-гигиенических средств и мероприятий с животными, а также тесные вольеры. Активисты указали на признаки воспаления легких у одной из косаток, а также заявили, что из вольеров исчезли больная косатка и три белухи: по мнению защитников, животные погибли из-за невыносимых условий содержания.

С октября 2018 зоологи и все неравнодушные граждане написали множество заявлений о ситуации в бухте Средней в Генеральную прокуратуру и другие ведомства. Зоозащитники настаивали на реабилитации морских жителей с последующим выпуском на волю. "Центр передержки морских млекопитающих" в бухте Средней в народе окрестили "китовой тюрьмой".

Луч надежды

Генпрокуратура по ДФО провела проверку и 15 октября выявила ряд нарушений при выдаче разрешения на отлов косаток. Немного позднее, 7 декабря, сторону зоозащитников также принял Южно-Сахалинский суд, признавший незаконным приказ краевого департамента Росприроднадзора о проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по материалам корректировки общего допустимого улова на 2018 год (как раз по ее результатам было выдано разрешение о вылове). Экологи заявили, что благодаря вердикту суда вся дальнейшая цепочка разрешительной документации автоматически становится незаконной.

В ситуацию вмешался Следственный комитет по Приморскому краю. 16 ноября ведомство возбудило уголовное дело по факту "незаконной добычи биоресурсов". Причем следователи указали на возраст пойманных животных и их статус в Красной книге.

"Несколько юридических лиц получили разрешение на добычу (вылов) косаток, белух для культурно-просветительских целей. В период с июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений выловлено 12 косаток и 90 белух. Однако установлено, что 11 особей косаток являются не достигшими половой зрелости детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие также установило, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года.



(беззубые, питающиеся молоком матери. – Прим. ред.) с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

СК по Приморскому краю Между тем законодательством РФ запрещается отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголеткис сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Не остались без внимания и заявления зоозащитников о неподобающих условиях содержания всех млекопитающих. 6 февраля Росприроднадзор РФ возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней. Как объяснили в ведомстве, "за невыполнение требований по оборудованию участка водного объекта, очистке акватории от загрязнений, проведению государственной экологической экспертизы".

А уже на следующий день Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими. "Установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток", – сообщается на сайте краевого СК.

Нарушения нашли – животных не выпустили

Несмотря на возбуждение уголовных дел, проверки и широкое освещение проблемы в СМИ, косатки и белухи по-прежнему находились в "китовой тюрьме".

За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости. В их числе голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который призвал всех неравнодушных подписать петицию, чтобы животных отпустили на волю. "Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманного вылова косаток и белух в России", – написал Ди Каприо.

Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон тоже не осталась в стороне. Она обратилась к российским властям с просьбой помочь в освобождении косаток и белух. Письмо опубликовано на сайте ее фонда.





Памела Андерсон актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Я понимаю, что окончательное решение о выпуске косаток и белух еще не принято, и я с уважением прошу вас поручить освободить их.

В своем письме Андерсон также выразила надежду, что российское правительство РФ совместно с экологами и международными специалистами будет работать над планом по возвращению этих косаток и белух в дикую природу.

А французский исследователь, защитник окружающей среды, педагог и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе косаток и белух на прямую линию с Владимиром Путиным.

На контроле у властей

В ситуацию вмешался президент Владимир Путин. 20 февраля на сайте лидера страны появились сразу два поручения по косаткам и белухам в Приморье. Согласно одному из них, Генпрокуратура РФ должна была "продолжить проверки исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в отношении животных в бухте Средней Приморского края". Срок – до 1 ноября 2019 года. Вторым поручением президент обязал "Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями определить дальнейшую судьбу китообразных" к 1 марта 2019 года.

Официальную позицию высказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Было соответствующее поручение президента, мы надеемся, что все-таки в самые сжатые сроки с учетом этой ситуации проблема косаток будет решена и они будут выпущены на свободу", – сказал Песков журналистам.

Уже 25 февраля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин провел межведомственное совещание для решения судьбы косаток и белух. Было решено совместными усилиями разработать "дорожную карту" с описанием мер по адаптации и возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания. В рабочую группу под координаторством Минприроды вошли представители Минсельхоза, Росрыболовства, Росприроднадзора, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Приморского края, ветеринарных служб, научных институтов и общественных организаций.

Специалисты приняли решение выпускать млекопитающих группами – это продиктовано опасениями за их жизнь: после зимы, проведенной в водных вольерах, белухам будет непросто адаптироваться к естественной среде.

Риск для жизни?

Изначально отловщики отпускать млекопитающих не собирались. В конце мая представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров уверял, что немедленный выпуск животных на волю создает высокую вероятность их гибели. "Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжен с рисками для жизни", – отметил он. Говоров заявил, что ответственность за судьбу животных должны нести те государственные органы, решения которых по вылову млекопитающих привели к такой ситуации.

А гендиректор компании "Афалина" Алексей Решетов заявил, что не намерен выпускать животных на волю. "Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", – цитирует РИА Новости Решетова. Он также назвал данные о решении выпустить млекопитающих "пургой, которую несут в прессе".

Тем не менее 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы". А в июне Фрунзенский районный суд Владивостока признал фирмы "Белый кит" и "Океанариум-ДВ", которые занимались отловом животных в Приморье, виновными в нарушении правил рыболовства и назначил штрафы в 28 и в 56,4 миллиона рублей соответственно. Суд также назначил штраф в 37,6 миллиона рублей ООО "Сочинский дельфинарий". Рассмотрение дела в отношении ООО "Афалина" будет продолжено 24 июня.

Компании обвиняют в несоответствии орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки животных, места лова. Отмечается также, что на судах не было ветеринара. Оштрафованные компании заявили, что будут оспаривать решение суда.

7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что выпуск косаток и белух начнется в ближайшие десять дней, научная программа утверждена. Кроме того, в Минприроды сообщили, что учтены предложения команды Жан-Мишеля Кусто, который ранее заявил, что для него будет честью обеспечить выпуск животных на волю. "Ученые проанализировали оптимальное время и районы выпуска морских млекопитающих, а также возможные варианты транспортировки. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жан-Мишеля Кусто. Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование", – подчеркнули в Минприроды.

Как будут выпускать косаток

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Две косатки и шесть белух совсем скоро окажутся на воле. Операцию по выпуску начали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 20 июня. Сначала причал бухты Средней покинули грузовики с двумя косатками, после началась погрузка белух.

Животных укутывают в специальные гамаки, поднимают краном и кладут в машину, внутри которой есть специальная ванна. Как отметила пресс-служба ВНИРО, косаток и белух доставят к большой воде автомобили и речной транспорт. Животные будут в пути около шести дней, за это время они преодолеют 1 800 километров и, наконец, будут выпущены в Охотском море. Рядом с морскими жителями весь путь дежурят специалисты, которые контролируют их состояние. В команду из 70 человек входят тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Непосредственно в ванне с каждым из животных постоянно находятся два специалиста.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин подчеркнул, что "животные были успешно погружены, и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности.

Это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. По словам Колончина, процесс очень трудоемкий и высокотехнологичный, требует высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. Выпуск животных партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, полагают ученые. Последние млекопитающие вернутся в естественную среду не позже октября 2019 года.

Животных отпустят. Что потом?

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

До транспортировки всем животным установят спутниковые метки, это поможет ученым наблюдать за млекопитающими и после выпуска. Резонанс, вызванный историей с "китовой тюрьмой", по всей видимости, поможет не допустить похожих историй в будущем: правительство планирует запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Об этом 20 июня заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.





Алексей Гордеев вице-премьер РФ Чтобы подобного рода не повторялись события и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера – то, что является традиционным, в небольших количествах.

О том, что запрет на отлов необходим, говорил российский путешественник Федор Конюхов. В своем обращении к президенту, отправленном на прямую линию, он предложил запретить вылов морских млекопитающих в России для продажи их в зарубежные и российские океанариумы. "Киты и дельфины принадлежат всему человечеству, они являются неотъемлемой частью Мирового океана. Отлов косаток и белух осуществляется только в нашей стране, в остальных странах мира он запрещен. Люди и компании, зарабатывающие на этих продажах, паразитируют на природных ресурсах не только нашей страны, но и всего мира", – приводит ТАСС текст обращения Конюхова.