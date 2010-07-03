Отловщики рассказали о рисках выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров считает, что немедленный выпуск приморских косаток на волю создает высокую вероятность их гибели.
Он сослался на мнение следователей, передает РИА Новости. По утверждению Говорова, нормы содержания животных соответствуют всем требованиям российского законодательства.
"Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжен с рисками для жизни", – отметил представитель отловщиков.
Говоров заключил, что ответственность должны будут разделить те государственные органы, решения которых по вылову млекопитающих привели к такой ситуации. Это будет возможно, если их вину докажут судом.
Косаток и белух хотели незаконно продать в китайские океанариумы, животные содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой". Глава компании "Афалина" Алексей Решетов подчеркнул, что не намерен добровольно выпустить косаток.
Известно, что из бухты пропали три белухи и косатка. Возможно, они уплыли через дыру в ограждении. Полиция региона начала проверку.
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