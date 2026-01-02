TMZ: дочь актера Томми Ли Джонса Виктория найдена мертвой в США

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Дочь американского актера Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория, была найдена мертвой в калифорнийском отеле. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Джонс обнаружили в отеле Fairmont San Francisco ранним утром 1 января. Сотрудники спецслужб прибыли в отель по вызову о чрезвычайной медицинской ситуации. Медики провели осмотр и констатировали смерть женщины.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и бюро судебно-медицинской экспертизы. Причины смерти Джонс пока не уточняются.

Ранее спасатели обнаружили тела голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер-Райнер в их доме в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, в убийстве подозревается их сын Ник. Последний ранее рассказывал о своей наркозависимости, которая началась в подростковом возрасте.