В возрасте 65 лет умер гитарист и клавишник группы The Cure Перри Бэмоунт

Фото: ТАСС/IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Eriksen

В возрасте 65 лет скончался Перри Бэмоунт (известный также как Перри "Тедди" Бэмоунт), бывший гитарист и клавишник легендарной британской рок-группы The Cure. Об этом сообщили представители коллектива в официальном заявлении.

"Тедди был отзывчивым человеком, он сыграл жизненно важную роль в истории The Cure", – говорится в сообщении.

Перри Бэмоунт вступил в The Cure в 1984 году, первоначально как гастрольный техник и помощник. Его творческий вклад быстро стал незаменимым: он начал сотрудничать с группой в студии и на концертах, участвуя в создании культовых альбомов середины 80-х – "The Head on the Door" (1985) и "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me" (1987).

Именно его клавишные партии и гитарный саунд во многом сформировали звук группы в тот период. В 1990 году статус Бэмоунта был официально подтвержден, и он стал полноценным участником The Cure.