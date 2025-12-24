Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Умерла российский медиаменеджер, общественный деятель, основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская. Ей было 83 года, сообщила гендиректор "VK Видео" Марианна Максимовская в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала", – отметила она.

Максимовская подчеркнула, что Лесневская сделала многое для российского телевидения.

Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп в Казахстане. Она училась на режиссерском факультете Российского университета театрального искусства (ГИТИС) и факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1991 году вместе с сыном Дмитрием Лесневским она основала телекомпанию РЕН ТВ и являлась ее гендиректором и президентом до 2005 года. Кроме того, Лесневская занимала должность президента холдинга REN Media Group, а также состояла в Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств "Ника".

В 2005 году Лесневская удостоилась премии ТЭФИ за вклад в развитие телевидения. Кроме того, она получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

