Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

В настоящее время авиагавань приступила к обслуживанию рейсов согласно расписанию.

Данные ограничения, обусловленные обеспечением безопасности полетов, вводились на фоне массированной атаки на Москву со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно актуальным сведениям, к настоящему моменту системы противовоздушной обороны нейтрализовали 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Тем не менее в аэропорту Внуково до сих пор сохраняется особый режим работы. В частности, аэровокзал продолжает отправлять и принимать самолеты по согласованию с соответствующими органами.