Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.
В настоящее время авиагавань приступила к обслуживанию рейсов согласно расписанию.
Данные ограничения, обусловленные обеспечением безопасности полетов, вводились на фоне массированной атаки на Москву со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно актуальным сведениям, к настоящему моменту системы противовоздушной обороны нейтрализовали 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Тем не менее в аэропорту Внуково до сих пор сохраняется особый режим работы. В частности, аэровокзал продолжает отправлять и принимать самолеты по согласованию с соответствующими органами.