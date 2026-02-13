Эксперт Миллер: услуга "любви напрокат" на 14 февраля может обернуться дофаминовой ямой

В преддверии 14 февраля одиноким россиянам предлагают арендовать компанию для проведения праздничного вечера, сообщили СМИ. Стоит ли пользоваться такими услугами, разбиралась Москва 24.

Программа на 14 февраля

В преддверии Дня всех влюбленных в Сети завирусилось необычное предложение для тех, у кого нет пары, – услуга "Любовь напрокат". Воспользовавшись ей, заказчик может получить свидание с культурной программой, например посетить музей или ресторан. Причем стоимость такого "романтического пакета" (при строго платоническом общении) у некоторых превышает 200 тысяч рублей, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Но есть варианты и дешевле. Например, молодой человек из Санкт-Петербурга берет за услуги 44 тысячи рублей. Содержание праздничной программы обсуждается индивидуально, но есть условие: девушка оплачивает все, включая букет, который он ей подарит.

Стоимость отдельных опций у других кавалеров выглядит так: поход в музей, кино или на каток – 5 тысяч рублей, вручение цветов – еще 5 тысяч, ужин в ресторане – 7 тысяч, публикация фото в соцсетях – 7 тысяч, торжественная встреча с работы – 10 тысяч.

Однако с такими услугами надо быть крайне осторожными. По большей части это касается тех, кто зациклен на отсутствии личной жизни или страдает от депрессии, рассказала Москве 24 сексолог Александра Миллер.



Александра Миллер сексолог Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один, поэтому рискует уйти в еще большую депрессию – в так называемую дофаминовую яму.

Если же брать того, у кого есть поддерживающее окружение и позитивные примеры отношений, проведенный вечер может стать хорошим развлечением. В связи с этим эксперт напомнила о методе трансерфинга реальности, когда предлагается изображать ту личность, которой хочется стать, что в итоге поможет получить желаемое. Такой же принцип действует и с точки зрения отношений: "поиграв" в них, человек способен подумать: "У меня могут быть такие же". Это дает возможность мечтать, планировать и видеть позитивные стороны, пояснила Миллер.

Горькое послевкусие

При этом психолог Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 отметила, что, если кто-то чувствует себя настолько одиноким, что готов платить за общение с незнакомцем, это может говорить о большой психологической проблеме.

Это требует обращения к специалисту, потому что все может исходить из страха социальных связей, отношений и дружбы. Также такая ситуация способна говорить о нарушенных отношениях с близкими из-за внутренних и внешних конфликтов, отметила эксперт.

"Другой момент, когда у человека все же есть друзья, но они заняты или живут в других городах, из-за чего он чувствует себя одиноко. Это иной аспект, и в таком случае платят только за то, чтобы "спасти себя" и не грустить. Все может быть хорошо, если есть понимание: встреча, пусть и за деньги, может стать интересным опытом", – объяснила психолог.

Правда, особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги. Если он тоже одинок и нуждается в общении, при искреннем желании с обеих сторон может сложиться контакт.





Ангелина Сурина психолог Но если услугу оказывают только ради денег и общение неискреннее, платящий это почувствует, и послевкусие окажется плохим. Это болезненное последствие, особенно если оппонент просто меркантильно кивал в ответ и делал вид, что ему интересно.

Эксперт посоветовала всем, кто задумал прибегнуть к такой услуге, лишний раз обратить внимание на свое окружение: возможно, удастся провести время не в одиночестве. Если друзей рядом нет, стоит прогуляться в парке, посидеть в кафе, пойти в фитнес-центр, на мероприятия и уже там с кем-то познакомиться.

В целом психолог рекомендовала учиться получать радость и удовольствие от жизни даже в одиночестве, но при этом общаться и находить друзей. Главное – сначала полюбить себя, заключила она.