13 февраля, 14:23

Общество
Эксперт Сурина связала желание "любви напрокат" с большой психологической проблемой

Эксперт связала желание "любви напрокат" с большой психологической проблемой

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Желание воспользоваться услугой "любовь напрокат" может говорить о большой психологической проблеме, считает психолог Ангелина Сурина. Таким мнением она поделилась в беседе с Москвой 24.

Соответствующие предложения начали появляться в преддверии 14 февраля, выяснил ранее телеграм-канал "SHOT Проверка". Услуга представляет из себя одноразовые свидания для одиноких людей. Причем их стоимость превышает 200 тысяч рублей.

Например, в Казани 29-летняя девушка запустила программу для мужчин, которые остались без спутницы на День всех влюбленных. В частности, она предлагает совместное посещение йоги, кальянной, ресторана и музея при условии отсутствия интима. Цена "спутницы в аренду" составляет 210 тысяч рублей.

В свою очередь, мужчины предлагают более доступные цены. В частности, 27-летний петербуржец берет 44 тысячи рублей, предлагая шоу-программу, составленную полностью по пожеланиям клиента. Молодой человек утверждает, что готов на все, если девушка оплатит все расходы, включая букет цветов, который он ей вручит.

Средняя стоимость других мужских предложений оценивается в 5 тысяч рублей за поход в музей, кино или каток, а также вручение цветов. В свою очередь, ужин в ресторане и публикация фото в соцсетях обойдется в 7 тысяч, а встреча с работы "при параде" – в 10 тысяч.

Однако эксперт считает, что такая услуга только создает видимость присутствия парня или девушки.

Если человек чувствует себя настолько одиноким, что готов платить за общение с незнакомцем, – это большая психологическая проблема.
Ангелина Сурина
психолог

В таком случае рекомендуется обратиться к специалисту, поскольку речь может идти о страхе социальных связей и дружбы. Также есть вероятность существования проблем в отношениях с близкими или серьезных внутренних и внешних конфликтов.

Однако другая ситуация, если у человека есть друзья, но они заняты или живут в других городах, продолжила психолог. При таких условиях готовность потратить деньги объясняется желанием не грустить в этот день.

"Это в принципе может быть хорошо, если он понимает: встреча пусть и за деньги, но будет интересно. Но здесь все зависит от того, кто берет деньги за услугу. Если это искренний, хороший человек и общение получится теплым, а не просто "ты мне заплатил, и я хожу с тобой и киваю", то отдать деньги не жалко", – отметила Сурина.

Но если услуга оказывается только ради денег и общение неискреннее, клиент это почувствует, что может привести к ухудшению самочувствия.

Третья ситуация вытекает из последнего вывода и является, по мнению эксперта, самой опасной, так как человек, несмотря на, возможно, хорошо проведенное время, может подумать, что его любят только за деньги.

"Я рекомендую тем, кто задумался о такой услуге, спросить себя: "А кому я нужен?" "Может быть, рядом есть интересные люди?" Можно прогуляться одному в парке, посидеть в кафе, пойти в фитнес-центр, на мероприятия – и уже там с кем-то познакомиться <...> либо просто пойти одному", – посоветовала психолог.

Сурина подчеркнула, что каждому важно научиться получать радость и удовольствие от жизни в одиночестве, но при этом любить общение и стараться легко находить друзей.

"Главное – полюбить себя. Когда человек это делает, ему всегда интересно с собой, и он умеет легко знакомиться с другими без помощи денег", – заключила она.

Ранее стало известно, что большинство россиян подарят своим партнерам полезные презенты ко Дню всех влюбленных. В частности, практичные решения оказались самым популярным выбором среди респондентов (37%): они планируют преподносить то, что соответствует увлечениям партнера.

В свою очередь, почти каждый третий (30%) выберет совместный поход в ресторан, кино или на концерт. Причем наиболее ярко этот тренд выражен среди жителей Санкт-Петербурга, где культурная программа на 14 февраля планируется у 40% опрошенных.

