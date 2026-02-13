Форма поиска по сайту

13 февраля, 21:03

Происшествия

Два человека погибли в результате ракетной атаки на Белгород

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека погибли, трое ранены в результате ракетной атаки на Белгород. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он в своем телеграм-канале.

Одного из получивших ранение мужчин доставляют в областную клиническую больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Еще двоих раненых с осколочными ранениями транспортируют в городскую больницу № 2.

По словам главы региона, в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура – произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. Кроме того, в трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады. Также повреждения получили припаркованные автомобили. 

Сейчас аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. 

Ранее Гладков призвал жителей, живущих приграничных населенных пунктах, не носить камуфляжную одежду. Это особенно касается тех жителей, кто проживает в 25-километровой зоне от границы с Украиной. Губернатор региона объяснил, что носящие этот тип одежды в последнее время все чаще становятся жертвами атак вражеских БПЛА.

происшествиярегионы

