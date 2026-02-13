Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 22:33

Политика

Посол РФ Коронелли заявил, что руководство Кубы не исключает вторжение США

Фото: РИА Новости/Антон Великжанин

Руководство Кубы не исключает вторжение Соединенных Штатов на остров. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

По его словам, в январе был подготовлен план введения чрезвычайной ситуации. И хоть сейчас речи о ЧС не идет, положение дел "крайне тяжелое".

Коронелли подчеркнул, что кубинское руководство готовится к любому развитию событий. На Кубе регулярно проходят военные учения, гражданское население готово к мобилизации в случае необходимости.

"У кубинцев, конечно, огромный опыт противостояния внешнему врагу, внешнему потенциальному агрессору и реальному агрессору", – заключил Коронелли.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил в стране режим ЧС якобы из-за угрозы со стороны Кубы и подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств за поставки Гаване нефти.

На фоне этого в республике возник энергокризис. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В Кремле действия США назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика